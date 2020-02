Coronavirus a scuola, fra richieste di isolamento e allarmismi (Di martedì 4 febbraio 2020) Evitate i luoghi affollatiUtilizzate mascherineCoprite bocca e nasoPulite le superficiLavatevi spesso le maniEvitate lo sfregamento degli occhiEvitate il contatto direttoState a casaSecondo la ministra dell’Istruzione Azzolina non ci sono motivi per escludere studenti dalla scuola a causa del Coronavirus. Non la pensano così i governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e il presidente della provincia autonoma di Trento che hanno scritto una lettera congiunta al ministero della Sanità chiedendo che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. Luca Zaia, governatore del Veneto, spiega: «Non c’è nessuna volontà di contrapposizioni politiche, né tantomeno di ghettizzare: vogliamo solo dare una risposta all’ansia dei tanti genitori visto che la circolare non prevede misure in tal senso». La richiesta è che ... vanityfair

