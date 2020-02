Coronavirus, a Roma il murale per dire no alla psicosi da contagio (Di martedì 4 febbraio 2020) Mentre cresce la psicosi da Coronavirus, a Roma in via Principe Amedeo, all’ingresso del mercato coperto di Piazza Vittorio, è comparso un murale, che solidarizza con i ristoratori cinesi alle prese con un importante calo del fatturato (in molti, in questi giorni, stanno evitando di recarsi nei ristoranti cinesi per paura del contagio, sia nella Chinatown Romana che in quella milanese). Nella Chinatown di Milano al tempo del Coronavirus: «Insulti, ristoranti semideserti e mascherine introvabili» – Il video – OpenIl tuo browser non supporta il tag iframe Nel murale si vede una donna cinese, con le fattezze di una persona molto nota nel quartiere, Sonia, proprietaria del ristorante di Via Bixio, Hang Zhou, popolare in tutta Roma e da sabato vuoto. Nell’opera, Sonia indossa una tuta bianca: in mano ha una scodella di riso e un cartello ... open.online

