Coronavirus | a Frosinone sassate contro gli studenti cinesi dell’Accademia di Belle Arti

A Frosinone, gli studenti cinesi dell'Accademia di Belle Arti sono stati presi a sassate da un gruppo di persone che non sono state ancora identificate. Lo ha denunciato in una conferenza stampa la preside dell'istituto. Sembra che l'aggressione sia avvenuta in seguito al caso della ragazza cinese ricoverata allo Spallanzani perché sospettata di aver contratto il Coronavirus. A Frosinone un gruppo di studenti cinesi dell'Accademia di Belle Arti è stato preso a sassate. Lo ha riferito il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini. Il caso è emerso oggi durante una conferenza stampa tenuta dalla direttrice dell'Accademia, Loredana Rea, e dal presidente della Consulta degli studenti Luca Spatola. Sembra che a scatenare l'aggressione sia stato il caso della studentessa cinese ricoverata allo Spallanzani e poi risultata negativa al Coronavirus.

