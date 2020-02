Coronavirus, 20.704 casi confermati e 427 morti: “alto rischio di diffusione globale”, inglesi e tedeschi lasciano la Cina (Di martedì 4 febbraio 2020) Sono 20.704 i casi confermati di Coronavirus (3.241 nuovi, cioè registrati nelle ultime 24 ore), di cui 20.471 in Cina (3.235 nuovi) mentre i morti sono 427. Lo riferisce l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo ultimo report. Sempre in Cina si registra la totalità delle morti, 426 (66 nuove), più una nelle Filippine. Sono 2.788 i casi di malattia grave fra pazienti cinesi. Al di fuori della Cina sono 159 i casi confermati (6 nuovi), in 23 Paesi con, appunto, un decesso. Intanto i britannici e i tedeschi si apprestano a lasciare la Cina. Il governo britannico ha suggerito ai connazionali presenti in Cina di lasciare il paese, a causa dell’epidemia di Coronavirus. “I consolati generali a Wuhan e Chongqing sono chiusi, se vi trovate in Cina e siete in grado di partire, dovreste farlo”, si legge in una nota del Foreign Office, in cui si aggiunge ... meteoweb.eu

