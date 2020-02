Conferenza stampa Inzaghi: «Match di domani fondamentale. Vincere vuol dire secondo posto» (Di martedì 4 febbraio 2020) Conferenza stampa Inzaghi, le parole del tecnico della Lazio alla vigilia del Match contro il Verona in programma domani alle 20:45 Tutto pronto in casa Lazio in vista del recupero con il Verona in programma domani sera all’Olimpico. Mister Simone Inzaghi è intervenuto nella consueta Conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole. «Io penso che domani sia una partita molto importante perché la vittoria è importantissima per la classifica. Dobbiamo essere bravi a guardare la classifica, mancano ancora 17 partite. Il Match di domani sarà fondamentale e molto difficile da giocare. Ho qualche giocatore con dei problemi e avrò l’allenamento di oggi per capire chi può recuperare e chi no. Sicuramente le vittorie danno la giusta carica alla squadra». PERICOLO DIFFIDATI – «Per quanto riguarda i cartellini non penso che le mie decisioni si facciano influenzare dai diffidati. L’unica cosa ... calcionews24

