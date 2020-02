Con il Germanicum e il taglio dei parlamentari Salvini e Meloni avrebbero la metà dei seggi: la simulazione (Di martedì 4 febbraio 2020) Germanicum, chi vince con la nuova legge elettorale? Lega e Fratelli d’Italia con la maggioranza assoluta alla Camera: questo sarebbe il risultato se si andasse a votare oggi con il Germanicum, la nuova legge elettorale, e con l’applicazione del taglio dei parlamentari. Germanicum chi vince, la simulazione metà del Parlamento a trazione sovranista: il trionfo (in coppia) di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Non è fantapolitica, ma il risultato della simulazione del Corriere della Sera in caso di un doppio scenario: voto favorevole al taglio dei parlamentari nel prossimo referendum (da 630 a 400) e passaggio al sistema elettorale cosiddetto “Germanicum” che troverebbe l’intesa tra Pd e M5s. Se entrambe le condizioni si verificheranno, Lega e Fratelli d’Italia avrebbero da soli la maggioranza alla Camera con 205 seggi. Il centrodestra nel suo complesso avrebbe 234 ... tpi

