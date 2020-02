Come cambierà la vigilanza bancaria Ue? (Di martedì 4 febbraio 2020) Scoppiato tra il 2018 e il 2019, il maxi-scandalo di riciclaggio legato alla filiale estone di Danske Bank ha sconvolto le regole del gioco nel mondo bancario Ue. Improvvisamente, la Banca centrale europea si è resa conto della natura lasca delle regolamentazioni in natura di lotta al riciclaggio di denaro su scala comunitaria e ha avvertito, a partire dal settembre 2018, sui rischi della mancata coordinazione tra gli attori deputati a combattere il riciclaggio in campo politico, economico e giudiziario. Accuse che, in un certo senso, lasciano il tempo che trovano se pensiamo allo storico ruolino di marcia della vigilanza bancaria in seguito all’inaugurazione dei meccanismi comuni europei. I crediti deteriorati delle banche italiane hanno ricevuto più attenzione dei derivati tossici di Deutsche Bank, meccanismi Come il bail-in sono stati imposti a piccoli istituti locali italiani ... it.insideover

velocevolo : RT @katanaferraris: Non è giorno abbastanza? Perchè scruto nell'oscurità del giorno a venire? Non è domani proprio come ieri? E cambierà, i… - GiorgiaFran : Finché ci saranno persone come te che si fanno sfruttare la situazione non cambierà mai sveglia cristo di un dio - obalafakuma : RT @assodigitale: Come la AI Intelligenza artificiale cambierà il settore della ristorazione -