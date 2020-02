Come cambia la Camera con la nuova legge elettorale e il taglio dei parlamentari (Di martedì 4 febbraio 2020) Con il Germanicum, il sistema proporzionale con sbarramento al 5 per cento, ovvero la piattaforma di nuova legge elettorale sulla quale stanno attualmente convergendo i due principali soci di governo, Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d’Italia avrebbero da soli la maggioranza in Parlamento. Le simulazioni sono del Corriere della Sera su stime di IPSOS e danno il centrodestra a quota 234 seggi su 400 (ai 149 della Lega e ai 56 di Fratelli d’Italia andrebbero aggiunti i 29 di Forza Italia), Pd a 96 e 5 Stelle a 65. Ai renziani di Italia Viva, ora principali attori delle turbolenze interne alla maggioranza, verrebbe riconosciuto giusto un diritto di tribuna (3 scranni) previsto, se il testo di legge sarà confermato, per le formazioni minori che pur non superando lo sbarramento del 5 per cento su scala nazionale riescono in almeno due Regioni e tre ... nextquotidiano

