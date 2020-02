Colpo di scena a L’Eredità, Flavio Insinna incredulo: il clamoroso ritorno [FOTO] (Di martedì 4 febbraio 2020) A L’Eredità torna campione Alberto Tarable La nuova settimana di programmazione de L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno si è aperta con un clamoroso ritorno. Infatti, nel quiz tv capitanato magistralmente da Flavio Insinna è tornato campione Alberto Tarable di Alpignano. Quest’ultimo era stato sconfitto da una concorrente donna ma lunedì sera, l’ingegnere elettronico e ricercatore Cnr è stato in grado di batterla. Quindi l’uomo ha affrontato la sua seconda Ghigliottina, ma in questo caso per un montepremi davvero sostanzioso, ovvero 210 mila euro. Come la prima volta, nella scelta dei vocaboli il campione è stato costretto a dimezzare ben due volte. La parola che valeva 52.500 mila euro doveva avere un filo conduttore con: Natura, Prendere, Diretto, Scheda e Fisico. Tarable, però, non è riuscito a scrivere la parola Contatto perdendo il montepremi. Ma ... kontrokultura

