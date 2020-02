Coca-Cola Hbc Italia si conferma al top per il welfare aziendale (Di martedì 4 febbraio 2020) Coca-Cola HBC Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, è per il quinto anno consecutivo Top Employers Italia. A riconoscerlo è il Top Employers Institute che valuta le condizioni di lavoro messe in atto dalle aziende premiando le eccellenze nel campo delle Risorse Umane. L’azienda ha visto premiato il proprio impegno in partiColare nelle aree “Pianificazione forza lavoro”, “Gestione delle carriere e delle successioni”, “Cultura aziendale” e “Leadership Development”.”Essere riconfermati Top Employers Italia anche per il 2020 è motivo di grande orgoglio che premia gli sforzi nel migliorare il benessere delle nostre persone sul luogo di lavoro” – commenta Emiliano Maria Cappuccitti, Direttore Risorse Umane di Coca-Cola HBC Italia “Lavoriamo ogni ... ildenaro

