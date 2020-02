Città e campagna, la sfida del futuro e della politica (Di martedì 4 febbraio 2020) Daniel Libeskind, il grande architetto che ha ricostruito Ground Zero a New York, ha dichiarato che “i piccoli centri italiani racchiudono il DNA dell’umanità”. Lo ricordava in una recente intervista Ermete Realacci, che completava la citazione a proposito dei piccoli borghi italiani (per lo più montani, perché l’Italia, si sa, è in salita): “La loro evoluzione parla della dignità dell’essere umano perché tutto - scale, edifici e strade - è nato per facilitare le relazioni; è il senso di una cultura che mette l’uomo e i suoi bisogni al centro, creando dialogo e sprigionando colore e bellezza”.Occuparsi dell’Italia profonda, dell’Italia delle “radici”, dell’Italia della montagna può apparire contro il mainstream, ma vuol dire parlare di un terzo ... huffingtonpost

Campagna : le Città di San Gregorio Magno e San Rufo premiate da Mattarella nel Giorno della Memoria : Tempo di lettura: 2 minuti Campagna (Sa) – Una medaglia alla Memoria insignita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , è stata consegnata ieri mattina nella cattedrale di Santa Maria della Pace a Campagna , ai famigliari di a due cittadini salernitani, ex militari internati nei lager nazisti tedeschi. Si tratta degli ex internati Giuseppe Robertazzi di San Gregorio Magno e Antonio Capozzoli di San Rufo . Due cittadini, entrambi ...

Emilia Romagna. Bonaccini chiude la campagna a Forlì : “Noi già liberi grazie ai nostri nonni. Salvini non si prenderà niente - regione è dei cittadini” : Stefano Bonaccini ha chiuso la campagna elettorale a Forlì , al PalaGalassi dove in platea sventolavano le bandiere di Pd, Italia viva, +Europa e delle liste che lo sostengono. In prima fila, tra gli altri Paola De Micheli, molto applaudita al suo arrivo, e l’ex governatore della regione Vasco Errani. A scaldare la platea, prima del comizio del governatore, ci hanno pensato Mirko Casadei e soprattutto Alberto Bertoli, che tra un successo ...

Campagna elettorale a Bibbiano - i cittadini : stanchi di insulti : Bibbiano , 23 gen. (askanews) – Bibbiano aspetta il comizio elettorale di Matteo Salvini, ma la cittadina emiliana è stanca di essere additata come un luogo di abusi e di orrori. Il fascicolo giudiziario della cosiddetta inchiesta “Angeli e demoni” conta 26 indagati per il caso dei bambini che sarebbero stati strappati alle famiglie dall’assistenza sociale. La vicenda resta un cavallo di battaglia del leader della Lega ...

Terrore tra i cittadini - faccia a faccia con una pantera nera : “Non andate in campagna di notte” : Una pantera nera è stata avvistata da diverse persone nei campi del Foggiano: organizzate squadre di ricerca. Il racconto del faccia a faccia L’allarme è stato lanciato in diretta a Pomeriggio Cinque. Una pantera nera si aggirerebbe nel Foggiano, in Puglia e stando alle testimonianze non vi sarebbe alcun dubbio. A raccontarlo è stato Nicola, […] L'articolo Terrore tra i cittadini , faccia a faccia con una pantera nera : “Non ...

Pd-Civica : al via campagna ascolto Città contro messaggi di odio : Roma – Oggi lo Scout Center di Roma diventa una grande piazza di in contro e di ascolto delle realta’ romane. Con ‘Destinazione Roma’ parte il viaggio voluto dai consiglieri dei Gruppi consiliari capitolini della Lista Civica Roma Torna Roma e del Partito Democratico. Un viaggio che rimette al centro della politica prima di tutto l’ ascolto e la costruzione di un progetto comune. “Assistiamo sempre piu’ a ...

Campagna e Palomonte solidali con la Segre - voto unanime dei consigli comunali alla cittadinanza onoraria : Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È un momento importante per l’area salernitana della Valle del Sele dove ben due città, Campagna e Palomonte, hanno espresso vicinanza e solidarietà alla senatrice Liliana Segre, attribuendogli la cittadinanza onoraria con il voto unanime di tutti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. La prima iniziativa, è giunta dal Comune di Campagna dove a poche ore dalla diffusione della ...

FabrizioPullano : @Tiziachescrive 'Felicità, non sei in città, viva la campagna, viva la campagna!' ?? - HuffPostItalia : Città e campagna, la sfida del futuro e della politica - Simoubuntu : @_SpaceJay___ @Sevy_ C'è sempre la contrapposizione grande città/paese in campagna. Che porta al contrasto carriera… -