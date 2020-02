Cina-Usa, le tensioni riguardano anche la ricerca. E si teme una nuova caccia alle streghe (Di martedì 4 febbraio 2020) Charles Lieber non è un accademico qualunque. Professore di chimica a Harvard dal 1991, vincitore di alcuni tra i più importanti premi scientifici nel campo della chimica (Wolf nel 2012 e Welch nel 2019) è un pioniere delle nanoscienze e della nanoelettronica. E premiato perciò con il prestigioso National Institute of Health Director’s Pioneer Award nel 2017. È stato arrestato a Boston il 28 gennaio 2020 con l’accusa di aver prodotto dichiarazioni materialmente false, inventate e fraudolente. Rischia cinque anni di carcere, tre anni di libertà vigilata e una multa di 250mila dollari. Tra gli addebiti, la Procura sostiene che nel 2012 Lieber firmò un contratto con la Wuhan University of Technology (Wut) per accettare di far parte del programma Thousand Talents in Cina, una grande iniziativa dello stato cinese finalizzata a reclutare scienziati da altri paesi. Nel suo ruolo di “scienziato ... ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Usa vietano ingresso a stranieri da Cina - infocamere : Dopo il #GreenDeal un nuovo piano #Ue per un hi-tech più etico ???? 'Dati e #IntelligenzaArtificiale La sfida europea… - TutteLeNotizie : Cina-Usa, le tensioni riguardano anche la ricerca. E si teme una nuova caccia alle streghe -