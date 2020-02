Ciclismo, Fabio Aru si lancia verso il debutto stagionale: tra una settimana il Tour of Colombia. Il 2020 per rinascere (Di martedì 4 febbraio 2020) Fabio Aru è pronto per fare il suo esordio stagionale, manca una settimana esatta al debutto agonistico nel 2020 per il Cavaliere dei Quattro Mori che da martedì 11 febbraio sarà impegnato nel Tour of Colombia. La breve corsa a tappe nel Paese sudamericano rappresenta un buon banco di prova per il sardo che dovrà scaldare la gamba in vista di un 2020 cruciale per la sua carriera, c’è tanta voglia di riscattarsi dopo due stagioni estremamente complicate a causa di una svariata serie di problemi fisici che purtroppo hanno messo a terra l’alfiere della UAE Emirates e gli hanno impedito di esprimersi al massimo delle sue potenzialità. Il ragazzo capace di vincere una splendida tappa al Tour de France 2017 battendo il fenomeno Chris Froome e di indossare la maglia gialla si è un po’ smarrito ma a 29 anni c’è ancora tutto il tempo per togliersi soddisfazioni importanti ... oasport

SerafiniGiusep1 : RT @CIPnotizie: Ciclismo, Mondiali su pista a Milton: inizia oggi l'avventura per Andrea Tarlao, Fabio Anobile, Ginacarlo Masini, Michele P… - CIPnotizie : Ciclismo, Mondiali su pista a Milton: inizia oggi l'avventura per Andrea Tarlao, Fabio Anobile, Ginacarlo Masini, M… -