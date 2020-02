Cibo a domicilio, mezzi elettrici ed estetista per uomo: come cambiano le spese degli italiani (secondo l’Istat) (Di martedì 4 febbraio 2020) Anche quest’anno l’Istat ha pubblicato il paniere per la rilevazione dei prezzi al consumo, e cioè l’elenco dei prodotti più acquistati dagli italiani. In generale, cosiddetto “carrello della spesa”, che include i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, a gennaio registra un aumento dello 0,9% su base annua (dal +0,6% di dicembre). come specificato dall’Istat, si tratta del livello più alto da marzo dello scorso anno. I nuovi prodotti del paniere Oltre alle spese usuali come i prodotti alimentari e le bevande analcoliche (al primo posto), i trasporti, le spese per l’abitazione e i vari servizi, ci sono diverse new entry. In Italia i cittadini e le cittadine spendono di più per i mezzi di trasporto elettrici, come le auto e i monopattini. L’Istituto di Statistica ha registrato anche un aumento delle ... open.online

