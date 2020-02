Chiudere i canali social di Salvini: migliaia di partecipanti alla petizione online in poche ore (Di martedì 4 febbraio 2020) Sta riscuotendo un successo difficile da preventivare l’iniziativa con la quale alcuni utenti stanno spingendo la chiusura dei canali social di Salvini. L’ex Ministro dell’Interno riceve spesso e volentieri critiche per alcuni contenuti postati sulle sue pagine, anche se a dirla tutta nella giornata di lunedì è stata apprezzabile la volontà di ridare spinta ai ristoranti cinesi in un periodo storico particolare come questo. Evidentemente, dopo mesi e mesi di contenuti che hanno accentuato tensioni tra i suoi sostenitori e detrattori, qualcuno ha pensato di andare oltre. La petizione online contro Salvini In tanti anni, in effetti, non c’era mai stata una mobilitazione tale da creare una petizione online contro un personaggio politico così popolare. Del resto, tutti i sondaggi politici di questi tempi danno le Lega abbondantemente al primo posto tra i partiti ... bufale

Noovyis : (Chiudere i canali social di Salvini: migliaia di partecipanti alla petizione online in poche ore) Playhitmusic - - wayvore : dai kpop stans è la volta buona che facciamo chiudere i canali di nikocado avocado per favore - Lupetto52807502 : @stanzaselvaggia @ElioLannutti Cazzari se @matteosalvinimi non vi costringeva a dire la verità e chiudere alcuni ca… -