‘Chi vuol essere milionario?’, la fidanzata di Enrico Remigio non sa che ha vinto 1 milione: il motivo (Di martedì 4 febbraio 2020) È già passata una settimana ma il nome di Enrico Remigio sarà legato per sempre alla storia di ‘Chi vuol essere milionario?’. Il programma di Gerry Scotti appena tornato in onda ha già sfornato il vincitore della cifra più alta: Enrico ha vinto 1 milione rispondendo all’ultima domanda. Non la sapeva, l’ha confessato lui stesso, ma seguendo un lungo ragionamento sotto la guida del conduttore si è buttato. E ha indovinato. La domanda che gli ha regalato la vittoria? “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?”. Remigio ha dato la risposta esatta, scegliendo fra quattro opzioni, ovvero “Le iniziali della figlia” (‘Il simbolo della pace’, God bless America’ e ‘Gene Was here’ le altre tre). “Mi sono detto che era solo un gioco e non volevo avere rimpianti – ha confidato dopo la puntata a Tv Sorrisi e Canzoni – Anche se avevo detto ai miei ... caffeinamagazine

