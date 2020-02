Chi è Alketa Vejsiu, la giornalista albanese scelta da Amadeus per il Festival di Sanremo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Chi è Alketa Vejsiu, una delle giornaliste scelte da Amadeus per il Festival di Sanremo. La biografia e la vita privata dell’imprenditrice digitale. ROMA – Tra i volti meno conosciuti del Festival di Sanremo 2020 c’è sicuramente Alketa Vejsiu, una giornalista albanese scelta da Amadeus per una delle puntate della kermesse canora. La conduttrice e “imprenditrice digitale” è pronta a farsi conoscere anche dagli italiani con la sua partecipazione all’Ariston. Chi è Alketa Vejsiu Nata a Tirana il 19 gennaio 1984 (Capricorno), Alketa Vejsiu si è avvicinata al mondo della televisione e spettacolo sin da piccola. Il suo esordio sul piccolo schermo albanese è avvenuto a soli 17 anni. Da questo momento in poi la sua carriera è stata una continua ascesa che l’ha portata a condurre diversi programmi come per esempio Ballando con le Stelle o Chi ... newsmondo

