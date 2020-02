“Che schifezza!”. Sanremo, nuova polemica a poche ore dall’inizio del Festival. Cosa è successo stavolta (Di martedì 4 febbraio 2020) nuova polemica sul Festival di Sanremo. Ancora polverone sulla nuova edizione del Festival della canzone italiana che, ricordiamolo, non è ancora iniziato. Non osiamo immaginare Cosa succederà dal 4 febbraio in poi… Ma capiamo, dopo Junior Cally e Francesca Sofia Novello, Cosa è successo questa volta. La polemica riguarda le Nuove Proposte. Venerdì 7 febbraio 2020, cioè nella quarta serata del Festival, verrà decretato il vincitore della categoria Nuove Proposte. Ma in queste ore sta circolando una polemica che riguarda la decisione di non far esibire i finalisti prima della proclamazione del vincitore. “Secondo la Rai la finale dei giovani di Sanremo 2020 si svolgerà facendo ascoltare il brano (o addirittura parti di esso) registrato. Si avete capito bene. Come mandare in onda la finale della UEFA con gli highlight delle semifinali… Che schifezza”, ha scritto sui social ... caffeinamagazine

