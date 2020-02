César Brie arriva al Nuovo Teatro Sanità con “Il Vecchio principe” (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sabato 8 febbraio, ore 21.00, il Nuovo Teatro Sanità ospita lo spettacolo Il Vecchio Principe, scritto e diretto da César Brie, anche in scena insieme a Lara Bossi e Fabio Magnani. Ispirato a Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, la messinscena di Brie è una poetica riflessione sulla vecchiaia, la malattia, la morte, l’amore e l’amicizia. Il lavoro teatrale è stato nominato al Premio ACE 2017 in Argentina come miglior spettacolo per famiglie, adatto al pubblico di adulti e bambini (dai sei anni). Replica domenica 9 febbraio, ore 18.00. Info e prenotazioni al 3396666426 oppure all’indirizzo e-mail info@NuovoTeatrosanita.it. Costo del biglietto intero 12 euro; ridotto (under 25 e over 65) 10 euro. In un ospedale geriatrico, una notte, l’infermiere Antoine, che lavora lì, incontra Vecchio, un anziano ... anteprima24

