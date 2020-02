Caucus Iowa, è in testa Pete Buttigieg

Pete Buttigieg è avanti nel Caucus in Iowa col 26,9% dei voti. Scrutinate le schede del 62% dei distretti dello Stato. All'ex sindaco di South Bend, in Indiana, segue Bernie Sanders al 25,1%, terza è Elizabeth Warren col 18,3% e quarto Joe Biden col 15,6%. Il 16 giugno 2015 Buttigieg ha dichiarato apertamente la propria omosessualità. Tre anni dopo ha sposato il proprio compagno Chasten Glezman.(Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il candidato democraticoè avanti nelincol 26,9% dei voti. Scrutinate le schede del 62% dei distretti dello Stato. All'ex sindaco di South Bend, in Indiana, segue Bernie Sanders al 25,1%, terza è Elizabeth Warren col 18,3% e quarto Joe Biden col 15,6%. Il 16 giugno 2015ha dichiarato apertamente la propria omosessualità. Tre anni dopo ha sposato il proprio compagno Chasten Glezman.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)

