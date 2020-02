Caso sospetto di coronavirus a Sarno: nuovo falso allarme (Di martedì 4 febbraio 2020) A scopo precauzionale, l’Asl di Salerno ha attivato il protocollo ministeriale previsto per eventuali casi sospetti di coronavirus, mettendo in isolamento l’uomo e la donna. I due casi sospetti di coronavirus inviati all’ospedale Cotugno di Napoli da Sarno, “non presentavano sintomi tali da rientrare nella definizione di Caso”. È quanto fanno sapere dalla direzione generale dell’ospedale Cotugno di Napoli. I due pazienti cinesi sono stati, pertanto, rimandati nell’ospedale da cui provenivano. Una coppia cinese si era presentata al presidio ospedaliero ‘Martiri di Villa Malta’ di Sarno, nel Salernitano, con sintomi influenzali e indossando le mascherine protettive. A scopo precauzionale, l’Asl di Salerno, nel cui ambito di competenza rientra l’ospedale sarnese, ha attivato il protocollo ministeriale previsto per eventuali ... 2anews

