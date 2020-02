Caso Regeni, i genitori: «Ambasciatore italiano al Cairo non ci risponde». L’avvocato: «L’Egitto ci spia» (Di martedì 4 febbraio 2020) Claudio Regeni e Paola Deffendi, genitori del ricercatore italiano ucciso in Egitto tra gennaio e febbraio del 2016, sono intervenuti davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Caso della morte del figlio Giulio. In particolare, i genitori di Regeni si sono soffermati sulla decisione dell’ex ministro dell’Interno Alfano di rinviare in Egitto l’Ambasciatore italiano e delle motivazioni addotte: «Si sono dimostrate fuffa velenosa. Chiedo che rapporti ha ora Alfano, che ora fa l’avvocato, col suo studio legale con l’Egitto», ha detto Paola Deffendi. «L’Ambasciatore italiano al Cairo Cantini da molto tempo non ci risponde, evidentemente persegue altri obiettivi rispetto a verità e giustizia, mentre porta avanti con successo iniziative su affari e scambi commerciali tra i due Paesi». Lo hanno detto i genitori di Giulio Regeni davanti ... open.online

RaiNews : Il padre e la madre di #GiulioRegeni, intervengono alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del giova… - repubblica : Caso Regeni, i genitori di Giulio: 'Zone grigie anche dall'Italia, la politica non collabora' [aggiornamento delle… - lgianfelici : RT @RepubblicaTv: Caso Regeni, i genitori: 'Ritorno ambasciatore al Cairo un errore che abbiamo vissuto come abbandono' -