Caso Luca Sacchi, altri soldi nell'auto di Anastasiya spostata mentre il fidanzato moriva (Di martedì 4 febbraio 2020) Lavinia Greci Secondo la tesi della procura, confermata anche dal Riesame, è plausibile che la fidanzata del giovane freddato con un colpo alla testa nascondesse altri soldi nella sua macchina altri soldi, questa volta probabilmente nascosti all'interno dell'automobile della sua fidanzata. Ad alcuni mesi dalla sua morte, ancora non si sono chiariti i contorni dell'omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa a Roma il 23 ottobre. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci sarebbe, infatti, altro denaro, oltre a quello nascosto nello zaino di Anastasiya Kylemnyk, e il sospetto degli inquirenti è che quel denaro fosse all'interno della macchina della giovane. auto che Giovanni Princi ha spostato velocemente mentre Sacchi, suo amico, era in fin di vita in ospedale. L'urgenza di Princi In base a quanto riportato dal quotidiano, la notte del 23 ottobre ... ilgiornale

