Cars 2 film stasera in tv 4 febbraio: cast, trama, streaming (Di martedì 4 febbraio 2020) Cars 2 è il film stasera in tv martedì 4 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVCars 2 film stasera in tv: castLa regia è di Brad Lewis e John Lasseter. Il cast è composto da (doppiatori italiano) Alessandro Siani, Paola Cortellesi, Sabrina Ferilli, Vanessa Redgrave, Massimilano Manfredi, Marco Messeri, Marco Della Noce, Alex Zanardi, Sophia Loren; (doppiatori inglese) Owen Wilson, John Ratzenberger, Tony Shalhoub, Cheech Marin, Michael Caine, Joe Mantegna, Franco Nero, John Turturro, Bonnie Hunt, Jenifer Lewis, Emily Mortimer, Jeff Gordon. Cars 2 film stasera in tv: tramaLa giovane e aitante macchina da corsa Saetta McQueen e l’autocarro Cricchetto partono per partecipare al Gran Premio Mondiale, ... cubemagazine

tesineee : ????????????????:il gobbo di Notre dame. ????????????:canzoni nei film Disney. ??????????????:il cerchio della vita. ????????:energia tecnic… -