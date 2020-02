Carlotta Maggiorana lascia il GF VIP perché sta male, ma Rita Rusic svela il vero motivo (Di martedì 4 febbraio 2020) Erano giorni, ormai, che Carlotta Maggiorana stava male e paventava la volontà di lasciare la casa del GF VIP. La ragazza aveva confessato di sentire troppo la mancanza dei propri cari e di non stare bene fisicamente. Durante la diretta di ieri sera, la protagonista è stata più esplicita nel rivelare come stesse, ma la verità non sembra essere questa. Dopo aver ufficializzato il suo abbandono definitivo, infatti, Rita Rusic ha preso la parola ed ha svelato il vero motivo della decisione della Miss. L’ex gieffina ha spiegato di aver avuto una conversazione molto significativa con la ragazza prima che venisse eliminata. Carlotta Maggiorana confessa i suoi problemi Questa edizione del GF VIP sembra sia caratterizzata da molti intrighi. Sono diversi gli avvenimenti inspiegabili che stanno generando parecchie domande nei telespettatori. Tra questi, particolare attenzione è stata data ... kontrokultura

KontroKulturaa : Carlotta Maggiorana lascia il GF VIP perché sta male, ma Rita Rusic svela il vero motivo - - Alberto78790969 : Ma che è sto #gfvip2020 ?!? Doveva uscire Cucuzza e non lo fanno uscire, poi, guarda caso, mi esce Carlotta Maggior… - scarpatipress : CARLOTTA MAGGIORANA ABBANDONA IL GRANDE FRATELLO VIP, LE PAROLE DELL'EX GIEFFINA -