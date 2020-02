Capodichino centro del mondo, Napoli ha un aeroporto da record (Di martedì 4 febbraio 2020) Quasi 11 milioni di passeggeri passati per Capodichino, più 9% rispetto al 2018. Una crescita rispetto a tutti gli altri aeroporti italiani superiore in media del 4%. A Napoli c’è una cosa che funziona a livelli record, che tira ben oltre il trend turistico della città, e punta sempre di più sulla qualità: l’aeroporto. Ne scrive l’edizione cittadina di Repubblica. La gestione dell’aerostazione è un esempio virtuoso senza precedenti da queste parti. I 10,9 milioni di passeggeri “sono anche il risultato della presenza di compagnie aeree e vettori di grandi dimensioni. Sono quasi raddoppiati (aumentati del 40 per cento rispetto allo scorso anno) i passeggeri di compagnie aeree come United Airlines, Klm/Air France, Tap Portugal, Flydubai, Iberia e Turkish Airlines. È poi merito del volo United Airlines per New York se il traffico totale fra Napoli e il Nord ... ilnapolista

napolista : Capodichino centro del mondo, Napoli ha un aeroporto da record Su Repubblica: quasi 11 milioni di passeggeri quest… - VAIstradeanas : 09:14 #A1 Traffico da Allacciamento A1 Nord/Diramazione Capodichino a Svincolo Centro Direzionale.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 09:08 #A1 Traffico da Allacciamento A1 Nord/Diramazione Capodichino a Svincolo Centro Direzionale.Velocità:10Km/h -