Capo Miseno sembra l’Irlanda: la foto della scogliera tra le nuvole fa il giro del web (Di martedì 4 febbraio 2020) La scogliera immersa tra le nuvole, con il faro che si erge e domina il mare: sembra l'Irlanda, ma siamo a Capo Miseno, a Bacoli, in provincia di Napoli. La suggestiva immagine, immortalata dal fotografo Sergio Coscione, che l'ha scattata dal mare, ha fatto il giro del web, dove è stata estremamente apprezzata. fanpage

