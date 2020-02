Caos Barcellona, botta e risposta tra Abidal e Messi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Clima tesissimo in casa Barcellona. Il ds Abidal ha accusato i giocatori per l’esonero di Valverde. Messi ha replicato a stretto giro di posta. Nervi tesi al Barcellona, con lo scontro tra il dirigente Abidal e Leo Messi, leader tecnico dei blaugrana. Abidal: “Valverde via per colpa dei giocatori!” Il direttore sportivo del Barcellona, Eric Abidal, ha parlato ai microfoni di Sport e non ha risparmiato pesanti critiche ai giocatori: “​Valverde? Non è mai facile prendere una decisione del genere. Molti giocatori non erano soddisfatti e non lavoravano abbastanza. Xavi? La porta è sempre aperta per lui, ma non abbiamo fatto alcuna offerta, abbiamo puntato su Setien per due anni”. Barcellona, rinnovo della Pulce? Poi, il dirigente del Barcellona ha detto la sua sul contratto di Messi, che scade nel 2021: “​Leo può dire che resta, ma ... newsmondo

