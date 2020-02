Cancro, scoperta cellula T che potrebbe uccidere la maggior parte dei tumori: possibile rivoluzione (Di martedì 4 febbraio 2020) possibile rivoluzione nella lotta contro il Cancro: scoperta da un team di ricerca internazionale guidato da scienziati dell’Università di Cardiff una nuova cellula immunitaria – una cellula T – che potrebbe essere in grado di uccidere moltissimi tipi di tumore. Si apre dunque la strada ad un possibile trattamento “universale” che ha trovato terreno nei test condotti in laboratorio, in cui queste cellule hanno riconosciuto ed eliminato le cellule cancerose di numerose neoplasie, ovvero tumori, lasciando intatte quelle sane. Cancro, scoperta cellula T in grado di uccidere la maggior parte dei tumori: risultati promettenti I test di laboratorio, condotti su cellule cancerose umane in vitro e su topi con Cancro umano, hanno dimostrato come questa cellula sia stata in grado di uccidere la maggior parte delle cellule malate di diversi tumori, senza intaccare quelle sane. Un ... urbanpost

