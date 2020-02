Calca in una scuola in Kenya: morti 13 bambini, almeno 40 sono rimasti feriti (Di martedì 4 febbraio 2020) Tragedia in Kenya, dove una Calca avvenuta per cause ancora ignote in una scuola elementare a Kakamega ha causato la morte di 13 bambini. I feriti sarebbero almeno 40, secondo quando hanno riferito i media locali. La tragedia è avvenuto nal tardo pomeriggio di lunedì 3 febbraio, intorno alle ore 17. La Polizia, dopo aver reso noto il numero delle vittime e dei feriti, ha riferito che è stata aperta un’inchiesta sul caso. Kenya, Calca a scuola: 13 morti Paura alla scuola elementare “Kalamega Primay School”, nel Kenya occidentale: 13 bambini sono morti e 40 sono rimasti feriti in una Calca. Il dramma, verificatosi intorno alle ore 17 di lunedì 3 febbraio è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Secondo alcune ricostruzioni, però, pare che l’orario fosse quello della fine delle lezioni. I bimbi stavano quindi lasciando la struttura, quando all’improvviso ... notizie

