Cagliari. Bando per l’assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli (Di martedì 4 febbraio 2020) E’ stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli relativi al territorio comunale di Cagliari. Le istanze possono laprimapagina

UnicaRadio : Super Museo Cagliari, pubblicato #bando per il direttore Nasce una #Cittadella della #Cultura con #pinacoteca e a… - Comune_Cagliari : Bando per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli Le istanze possono essere presentate fino… - vivere_sardegna : Super museo Cagliari, pubblicato bando per il direttore -