Burrasca invernale! Venti in ulteriore rinforzo sull'Italia, mareggiate (Di martedì 4 febbraio 2020) Sta entrando nel vivo l'irruzione fredda sull'Italia, che determina il rapido smantellamento del potente anticiclone che ha dominato in modo pressoché incontrastato, per molti giorni, non solo sul Mediterraneo, ma anche su gran parte dell'Europa Centro-Meridionale. Il fronte d'irruzione artica, che provocherà un sensibile calo delle temperature ed un peggioramento sulle Adriatiche con neve a bassa quota, si manifesterà anche attraverso Venti particolarmente sostenuti dai quadranti settentrionali, che accentueranno ulteriormente la sensazione del freddo. Come evidenziato, il termometro crollerà in molte zone anche di 10-15 gradi, per via del caldo eccezionalmente anomalo che ha preceduto quest'incursione artica. I Venti burrascosi faranno percepire in modo ancora ancora più netto lo sbalzo così brusco. Già in queste ore i Venti, in prevalenza occidentali, soffiano ... meteogiornale

