Buone notizie | lo spreco alimentare diminuisce del 25%

Caudo : Buone notizie per residenti Cinquina e Castel Giubileo : Roma – Dopo l’apertura della strada a Colle Salario, altre due buone notizie riguardano la mobilita’ e il trasporto nel III Municipio. Da oggi, lunedi’ 3 febbraio, alla zona di Cinquina entra in vigore la tanto attesa modifica del percorso della linea 340 che, in questo modo, potra’ finalmente servire la zona di via Pier Antonio Serassi dove sono localizzate le scuole ed il centro anziani. A Castel Giubileo, invece, ...

Coronavirus - Buone notizie dallo Spallanzani di Roma : isolato il virus. La conferenza stampa di Speranza : I virologi che lavorano allo Spallanzani sono riusciti a isolare il Coronavirus: i risultati di questo splendido lavoro sono stati commentati in conferenza stampa dal Ministro Roberto Speranza I virologi dell’Istituto “Lazzaro Spallanzani”, il centro d’eccellenza della capitale per la cura delle malattie virali, sono riusciti a isolare il Coronavirus. L’Italia sarebbe il primo Paese […] L'articolo Coronavirus, buone notizie dallo ...

Coronavirus - arrivano anche Buone notizie : c’è chi è guarito : Coronavirus, pazienti guariti: i numeri Le morti causate dall’epidemia di Coronavirus sono salite a 213. Ma ci sono anche notizie positive: diverse province e municipalità della Cina oggi hanno reso noto diversi pazienti infettati dal nuovo Coronavirus (2019-nCoV) sono guariti e hanno lasciato gli ospedali in cui erano ricoverati. In particolare nella provincia orientale cinese dello Jiangxi quattro pazienti sono guariti e sono stati ...

Napoli - Buone notizie per Gattuso. Koulibaly e Mertens recuperati : Napoli, arrivano buone notizie per Gattuso dopo l’allenamento odierno. In gruppo Koulibaly, Mertens e Maksimovic Arrivano delle buone notizie per Gennaro Gattuso dopo l’allenamento mattutino del suo Napoli, volto a preparare la gara di lunedì sera contro la Sampdoria. Nella seduta odierna il tecnico ha recuperato a tutti gli effetti tre pedine. Koulibaly, Mertens e Maksimovic hanno svolto l’intero allenamento completo con ...

Il Mondo di Patty : colpo di scena nel processo per Juan Darthes - Buone notizie per l’attore : Dalle rivelazioni di Thelma Fardin è passato più di un anno e lo scorso dicembre la procura generale nicaraguense ha formalmente accusato Juan Darthes di violenza sessuale aggravata. Verso l’attore de Il Mondo di Patty è stato emesso il mandato di arresto, ma lui per adesso sta tranquillo in Brasile. Questa settimana però è arrivato un colpo di scena, uno dei più noti conduttori argentini ha annunciato che probabilmente Juan non finirà in ...

Meteo e clima : Buone notizie dall'Alaska - Gennaio gelido come ai vecchi tempi : CRONACHE Meteo: dopo ben 8 anni consecutivi nei quali la temperatura dell'Alaska è rimasta al di sopra delle medie normali, quest'anno un freddo pungente sta colpendo questo Stato degli Stati Uniti. Negli ultimi anni, anche la famosa corsa dell'Iditador è stata messa in forse a causa del caldo e della carenza di neve.Nel marzo del 2016 venne addirittura trasportata della neve all'interno della città di Fairbanks per poter permettere ai cani ...

Virus cinese - Buone notizie per l’Italia : i casi segnalati sono tutti negativi : buone notizie per l’Italia sul fronte del Virus proveniente dalla Cina. sono “tutti negativi” i casi segnalati in Italia di sospette infezioni da coronaVirus 2019-nCoV. Lo rende noto un comunicato del ministero della Salute. “Le ulteriori verifiche fatte dalle autorità competenti sui casi segnalati si sono tutte rilevate negative“, scrive il ministero. Nel frattempo, si legge nella nota, “prosegue il ...

Oroscopo del week end di Paolo Fox : bene l'amore per Ariete e Gemelli - Buone notizie sul lavoro per il Capricorno : Il fine settimana si avvicina e Paolo Fox ha studiato le stelle per raccontare come sarà il week end per i segni dello zodiaco. Per i Gemelli saranno giornate positice, mentre il Capricorno...

Due Buone notizie per il Napoli - Koulibaly e Maksimovic migliorano : Napoli e Juventus sono entrambe reduci dalla vittoria in Coppa Italia (quarti di finale) contro Lazio e Roma ma arrivano al match in una posizione di classifica totalmente differente. Sia Gattuso sia Sarri sono alle prese con l'emergenza assenze nel reparto difensivo, tra gli azzurri Koulibaly e Maksimovic vanno verso il recupero ma difficilmente ce la faranno per domenica.Continua a leggere

“Molto difficile”. Serena e Pago - Miriana Trevisan torna a dire la sua. E stavolta non sono Buone notizie : Serena Enardu e Pago, la storia infinita. Non si sa come andranno a finire le cose, ma, per il momento, la faccenda si mette per le lunghe. Un classico: lei lascia lui, lui vuole lei. Lei si pente ma lui, dopo, non è più sicuro di volere lei. Tra di loro, l’altra. Che, nella fattispecie, sarebbe Miriana Trevisan, cioè la ex di Pago che, a Mattino 5, è tornata a parlare di Pago (ma non è che per caso si è ripresa una cotta?). Miriana era entrata ...

SSC Napoli - il report da Castel Volturno : ci sono Buone notizie! : Il report dell'allenamento da Castel Volturno: tre azzurri tornano in campo. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Maksimovic, Ghoulam e Koulibaly. Terapie e lavoro personalizzato per Allan e Younes. Lavoro in palestra per Mertens. L'articolo SSC Napoli, il report da Castel Volturno: ci sono buone notizie! proviene da ForzAzzurri.net.

Alvino : “Situazione infortunati in casa Napoli : non ci sono Buone notizie” : Alvino ha parlato della situazione infortunati del Napoli, purtroppo non ci sono buone notizie. Koulibaly e Mertens non recuperano per domenica, forse ce la fa Allan. L'articolo Alvino: “Situazione infortunati in casa Napoli: non ci sono buone notizie” proviene da ForzAzzurri.net.

NBA 2019-2020 - Buone notizie per i Lakers : Anthony Davis torna in campo contro Boston : buone notizie per i Los Angeles Lakers che riabbracceranno Anthony Davis per il classico di stasera, ciliegina sulla torta della serata dedicata a Martin Luther King, contro gli storici rivali dei Boston Celtics. Il sodalizio del lato gialloviola di LA ha dovuto fare a meno del suo lungo, il quale sta viaggiando a 27 punti e 9,5 rimbalzi di media a partita, per cinque match, ma è ancora saldamente in testa alla classifica della Western ...