Brescia, poliziotto si suicida: era stato attaccato sui social (Di martedì 4 febbraio 2020) Tragica vicenda in provincia di Brescia: un poliziotto si suicida dopo essere stato attaccato e insultato sui social. Ecco il motivo dell’accanimento Tragico episodio che ha dell’incredibile a Palazzolo, in provincia di Brescia. Questa mattina all’alba un agente della Polizia locale si è suicidato, sparandosi con la sua pistola d’ordinanza. L’uomo, di 43 anni, aveva … L'articolo Brescia, poliziotto si suicida: era stato attaccato sui social proviene da www.inews24.it. inews24

Brescia poliziotto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Brescia poliziotto