Bradley Cooper e Irina Shayk di nuovo insieme? La foto che fa sognare i fan (Di martedì 4 febbraio 2020) Bradley Cooper e Irina Shayk: la foto insieme a Londra Mentre Lady Gaga esce allo scoperto e mostra le foto del nuovo fidanzato Michael Polansky, fugando definitivamente ogni dubbio sulla presunta relazione con Bradley Cooper, quest’ultimo si fa fotografare con la ex, Irina Shayk. È trascorso ormai quasi un anno dalla rottura tra i due, e nel frattempo sono circolate tantissime voci sulle nuove relazioni di entrambi. Mesi in cui la modella e il divo di Hollywood non si sono incontrati o mostrati insieme in pubblico quasi mai, salvo per parlare dell’affidamento della figlia Lea. Ma dopo la cerimonia dei Bafta, durante l’after party di Vogue organizzato nell’esclusivo locale di Mayfair, Annabel’s, i due sono apparsi nuovamente insieme. Facendo esplodere nuovamente il gossip. “Bradley e Irina stanno di nuovo insieme?”, chiede un follower su ... tpi

