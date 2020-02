Botte agli alunni del centro islamico: indagati due supplenti dell'imam (Di martedì 4 febbraio 2020) Giorgia Baroncini I due supplenti dell'imam Omar Faruk (ai domiciliari) sono indagati per i maltrattamenti e le violenze. Anche loro avrebbero picchiato i bimbi che non riuscivano a recitare il Corano Bastonate, schiaffi, calci. E ancora Botte e tirate d'orecchio. Bimbi maltrattati perché riuscivano a recitare le Sure del Corano a memoria in arabo. Lo scorso dicembre, l'imam del centro islamico di Pieve di Soligo (Treviso) Omar Faruk è stato messo ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti aggravati e violenza privata. Ma l'orrore non è finito qui. Oltre all'imam, altre due persone risultano ora indagate per maltrattamenti sui bimbi bengalesi della scuola coranica di via Schiratti. Si tratta di due 30enne: il papà di uno dei bambini che frequentano il centro islamico e un altro uomo anche lui originario del Bangladesh. Come riporta il Gazzettino, i due avrebbero fatto ... ilgiornale

