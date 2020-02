Bonus dispositivi antiabbandono auto, tutto quello che dobbiamo da sapere (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Bonus dispositivi antiabbandono auto è ormai una realtà e quindi è importante che tutti siano informati circa il suo funzionamento. La somma spettante è pari a 30 euro per ogni bambino che necessita di questo dispositivo. Si potrà ottenere il Bonus a partire dal 20 febbraio 2020. Coloro che hanno già provveduto ad acquistare il dispositivo antiabbandono, potranno chiedere invece il rimborso. L’obbligo definitivo al possesso di tali dispositivi parte dal prossimo 6 marzo e riguarda i bimbi fino ai 4 anni di età. Vediamo quali sono le cose da sapere al riguardo. Bonus dispositivi antiabbandono auto, il Decreto Ministeriale spiega come ottenere i 30 euro Il Bonus non ha una copertura illimitata ma si ferma a 2 milioni di euro. Il Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, spiega come ... ultimenotizieflash

