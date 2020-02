Bolivia, Morales candidato al Senato

Bolivia ha annuciato l'ex presidente Morales, attualmente rifugiato in Argentina, è stato iscritto al primo posto nella lista elettorale del partito per il Senato, a Cochabamba. Lo confermano il portale Erbol e il quotidiano El Deber. Nei giorni scorsi Morales aveva informato che Patricia Hermosa, il suo avvocato, che aveva la sua procura da consegnare al Tribunale supremo elettorale (Tse), era stata arrestata e i documenti elettorali sequestrati.(Di martedì 4 febbraio 2020) Il Movimento al Socialismo (Mas) dellaha annuciato l'ex presidente, attualmente rifugiato in Argentina, è stato iscritto al primo posto nella lista elettorale del partito per il, a Cochabamba. Lo confermano il portale Erbol e il quotidiano El Deber. Nei giorni scorsiaveva informato che Patricia Hermosa, il suo avvocato, che aveva la sua procura da consegnare al Tribunale supremo elettorale (Tse), era stata arrestata e i documenti elettorali sequestrati.(Di martedì 4 febbraio 2020)

a_cegna : RT @ChrisPeverieri: #Bolivia | Se oggi si parla di persecuzione politica nei confronti dei membri del MAS (da non confondere con le doveros… - siberianoia : RT @GuerrigliaInfo: Bolivia: giudice ordina il carcere 'preventivo' di sei mesi per l'avvocato di Evo Morales Patricia Hermosa, per avere c… - ChrisPeverieri : #Bolivia | Se oggi si parla di persecuzione politica nei confronti dei membri del MAS (da non confondere con le dov… -