Birds of Prey: anticipazioni e trama film al cinema. Quando esce (Di martedì 4 febbraio 2020) Birds of Prey: anticipazioni e trama film al cinema. Quando esce L’attesa è quasi finita, a breve approderà sul grande schermo Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. La pellicola, ottavo film del DC extended Universe, è stata diretta da Cathy Yan, regista cinese naturalizzata statunitense nota per aver lavorato dietro la macchina da presa in Dead Pigs, Last Night, UnChartered, Down River e According to my mother. Il lungometraggio d’azione, sceneggiato da Christina Hodson e distribuito da Warner Bros, ha potuto contare sulle musiche di Daniel Pemberton, la fotografia di Matthew Libatique mentre il montaggio è stato affidato a Jay Cassidy ed Evan Schiff. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi l’opera!Segui Termometro Politico su Google News Birds of Prey: anticipazioni e trama film al cinema. Quando esce Birds of Prey sarà ... termometropolitico

