Bimbi divisi tra papà gay e mamma lesbica: è il "coparenting" la famiglia del futuro (Di martedì 4 febbraio 2020) Cristina Verdi Un fenomeno diffusissimo in Europa che sta prendendo piede anche in Italia tra single incalliti e coppie gay: con il coparenting si può "condividere" un figlio senza essere una coppia Si può essere genitori senza essere una coppia? Si chiama coparenting ed è la nuova frontiera della genitorialità. Il fenomeno ha iniziato a diffondersi in Germania e da qualche anno è sbarcato anche nel nostro Paese. Il principio alla base è quello di mettere al mondo un figlio senza essere sentimentalmente legati al proprio partner. Dividere le spese, crescere ed educare i figli senza la “complicazione” di un legame fisso con un’altra persona. È un’opzione presa in considerazione da un numero sempre maggiore di persone, come dimostrano i siti che proliferano sul web. Piattaforme a metà tra social network e bacheche per incontri, in cui proporsi come cogenitore. Gli utenti, ... ilgiornale

