Bimba morta per arresto cardiaco a Genova: aveva solo 5 mesi (Di martedì 4 febbraio 2020) Tragedia al Gaslini di Genova, dove una Bimba di 5 mesi è morta per un arresto cardiaco dopo essere stata trasportata d’urgenza nella struttura. Affetta da grave cardiopatia, ha manifestato gravi complicanze cardiache e cerebrali tali da essere predisposto per lei un intervento salvavita molto rischioso. Purtroppo la piccola è deceduta poco prima dell’operazione. notizie

