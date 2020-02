Biglietti Barcellona-Napoli in vendita da oggi: il più economico costa 134 euro (Di martedì 4 febbraio 2020) È partita oggi la vendita dei tagliandi per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League Barcellona-Napoli che si disputerà al Camp Nou il prossimo 18 marzo. Dopo le numerose polemiche che nei giorni scorsi erano nate per i prezzi della gara al San Paolo (70 euro le curve, fino ai 250 euro della Tribuna Posillipo), giudicati eccessivi da alcuni tifosi, fa sorridere vedere oggi quelli applicati dal club spagnolo. Sono molteplici le suddivisioni settoriali all’interno del Camp Nou, a differenza invece delle poche che ci sono allo stadio San Paolo. Questi, i prezzi dei Biglietti di Barcellona-Napoli, dal meno costoso terzo anello di curva a 134 euro al secondo anello della tribuna centrale a 269 euro: 3rd Goal lower 134 euro; 1st Goal, 2nd Corner upper e 2nd Goal lower 154 euro; 3rd Lateral lower 189 euro; 2nd Grandstand Nord/South upper 219 euro 1st Lateral 239 euro; 1st ... ilnapolista

