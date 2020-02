Beverly Hills 90210, Shannen Doherty: «Il cancro è tornato, sono al quarto stadio» (Di martedì 4 febbraio 2020) «Il cancro è tornato. È al quarto stadio». Shannen Doherty, l’attrice nota per il suo ruolo di Brenda in «Beverly Hills 90210» e per «Streghe» lo annuncia in tv, al programma di Abc, «Good Morning America». Da anni la star americana lotta contro la malattia e sui suoi canali social ha condiviso anche alcuni momenti di battaglia contro il tumore al seno, mostrandosi anche nei momenti più critici. (Continua...) Come dopo una chemio, lei sdraiata su un letto d’ospedale. «Il giorno dopo la terapia non è sempre il massimo — aveva confessato —. A volte uno non è in grado di ballare o mangiare o anche pensare ai giorni successivi. Poi passa. A volte il giorno successivo, a volte 2 giorni dopo o sei giorni dopo, ma passa. La speranza è possibile. La possibilità è possibile. Per la mia famiglia e tutti coloro che soffrono, siate coraggiosi. Siate forti. (Continua...) Siate ... howtodofor

