Bentley Flying Spur - Al via le consegne dell'ammiraglia in Europa (Di martedì 4 febbraio 2020) La Bentley ha dato il via alle prime consegne, nel Regno Unito e in Europa, della nuova Flying Spur. Lammiraglia di lusso della Casa britannica sarà disponibile a partire da 168.300 sterline (180.400 euro). Le prospettive. Il programma delle consegne è finalizzato a coprire, entro lanno, anche tutti gli altri principali mercati globali. Del resto la Bentley, che ha presentato la nuova generazione della sua berlina nella seconda metà del 2019, prevede che le vendite del modello andranno a costituire circa il 20% del totale nel corso del 2020. La produzione è cominciata lo scorso novembre nello stabilimento di Crewe.Interni di lusso. La quattro porte presenta un allestimento interamente votato al lusso. I materiali utilizzati sono orientati allecosostenibilità e, anche sul piano tecnologico, la Flying Spur mostra una certa raffinatezza: grazie al Bentley Rotating Display ... quattroruote

