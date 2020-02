Benefattore misterioso dona 500mila euro per i bimbi malati: nuovo reparto all’ospedale di Torino (Di martedì 4 febbraio 2020) Il reparto di pediatria dell'ospedale Regina Margherita di Torino è stato ristrutturato e reso a misura di bambino grazie ad un anonimo Benefattore che ha donato 500mila euro. Il progetto è stato realizzato dalla Fondazione Forma Onlus, che ha fornito la struttura di nuovi arredi sanitari e di decorazioni sul tema del mare per regalare un sorriso ai giovani pazienti. fanpage

