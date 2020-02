Bedizzole, l’uomo accusato dell’omicidio di Francesca Fantoni era già stato denunciato per molestie (Di martedì 4 febbraio 2020) Era già stato denunciato per molestie Andrea Pavarini, l'uomo che ha confessato l'omicidio di Francesca Fantoni, 39 anni, uccisa a Bedizzole. La donna era stata trovata senza vita in un parco. Sarebbe stata violentata e strangolata a mani nude. Sul caso è intervenuto anche il capo della polizia, Franco Gabrielli. "I reati contro le donne hanno un preoccupante numero oscuro: il fenomeno è molto più diffuso e preoccupante rispetto a quanto ci dice la statistica. fanpage

