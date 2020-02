Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede martedì 4 febbraio 2020, anticipazioni (Di martedì 4 febbraio 2020) Secondo giorno della settimana in compagnia di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre soap di successo di Canale 5. Vediamo insieme che cosa succederà oggi, martedì 4 febbraio 2020. Beautiful, news: Zoe capisce che Flo è la “mamma” di Phoebe A Los Angeles, Zoe (Kiara Barnes) si è confidata con Xander (Adain Bradley) su Flo (Katrina Bowden), la ragazza di Las Vegas che ha trovato a casa del padre Reese (Wayne Brady). Mentre Steffy (Jacqueline McInnes Wood) ha fatto sapere a Wyatt (Darin Brooks) e Sally (Courtney Hope) che non intende imporre la presenza della piccola “Phoebe” a Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle), quest’ultima ha ringraziato il marito, la madre Brooke (Katherine Kelly Lang) e le zie Katie (Heather Tom) e Donna (Jennifer Gareis) per come le sono state vicino in seguito alla morte di Beth… Nella puntata in onda dalle 13.40 di ... tvsoap

