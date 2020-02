Beautiful Desolation: nuovo trailer e uscita imminente per l'affascinante avventura dei creatori di Stasis (Di martedì 4 febbraio 2020) Beautiful Desolation è un'avventura isometrica punta e clicca molto accattivante e dall'aspetto decisamente convincente. A seguito del successo del finanziamento su Kickstarter, il gioco si appresta ad uscire su PC questo mese.Gli sviluppatori di The Brotherhood di Cape Town stanno cercando una "estetica punk tribale" in un "paesaggio di ispirazione africana" post-apocalittico. Gli sfondi sono una delle parti migliori dei giochi isometrici e su questo fronte, Beautiful Desolation fa un uso stellare della fotogrammetria del mondo reale."Mark, un uomo fuori dal tempo, cerca suo fratello perduto Don, in un'era futuristica lontana governata da tecnologie altamente avanzate che sono venerate e odiate", recita la descrizione ufficiale.Leggi altro... eurogamer

