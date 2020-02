Beautiful anticipazioni: Hope sempre più vicina a Phoebe e forse anche alla verità (Di martedì 4 febbraio 2020) Hope si renderà conto che la bambina che vive insieme a Steffy e alla piccola Kelly potrebbe essere sua figlia? Al momento nessun sospetto anche se la ragazza prova qualcosa di molto forte per la piccola e non sa spiegarsi la ragione…Che cosa succederà dunque nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful in onda domani 5 febbraio 2020. Zoe continua a cercare qualcosa che possa spiegare la decisione di suo padre di partire il prima possibile e lasciarla di nuovo da sola. Ma visto che nessuno le dice nulla, fa di testa sua e in casa trova i documenti di Flo e probabilmente capisce dell’adozione. Ma riuscirà a mettere insieme i tasselli? Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di domani… Beautiful anticipazioni: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 5 FEBBRAIO 2020 Hope dopo il primo ... ultimenotizieflash

