Basket | Trento-Darussafaka 74-95 | serata da dimenticare per i trentini in EuroCup

serata da dimenticare per Trento nell'EuroCup 2019-2020 contro il Darussafaka. I turchi, ancora in corsa per la qualificazione, dominano fin dal primo quarto contro una formazione trentina ormai eliminata con 0 su 4 nella Top 16 fino a questa sera. Che diventano cinque sconfitte e contro i turchi una che fa veramente male. Con la qualificazione ormai compromessa Trento inizia con un buon ritmo, anche se il Darussafaka è più motivata, con l'obbligo di vincere per sperare di passare la fase. E il primo quarto resta in equilibrio totale fino a due minuti e mezzo dalla fine, quando gli ospiti allungano con decisione. Due triple di Gary Browne e una di Doron Lamb condannano Trento a chiudere il primo quarto sotto 17-29. Non cambia la musica nel secondo quarto. Dopo un buon avvio di Trento, che torna a -6, la formazione turca accelera nuovamente. Sono ancora le triple di Lamb a punire Gentile ...

